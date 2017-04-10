Білорусь міняє дороги з асфальтових на бетонні

"Протягом трьох-чотирьох років місцева дорожня мережа повинна бути приведена в належний стан. До кінця цієї п'ятирічки ми повинні закінчити ремонт і відновлення доріг.

Треба мати на увазі, що дороги ми домовилися робити з бетонним покриттям. Якщо це сьогодні як і раніше актуально і вигідно, зрештою, ще жоден фахівець мені не доповів, що це не вигідно, значить, треба робити дороги максимально бетонним покриттям.

Де це неможливо - значить, асфальт і бетон. Ще раз підкреслюю: технологій досить. Чотири роки на те, щоб не просто знайти якісь кошти, а щоб чітко визначитися і привести в нормальний стан дороги за ті кошти, які будуть виділені. "Залізний" контроль за губернаторами", - заявив О.Лукашенко.