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Білорусь міняє дороги з асфальтових на бетонні

Білорусь міняє дороги з асфальтових на бетонні

Київ • УНН

 • 13597 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Білорусі будуть будувати дороги з максимально бетонним покриттям, так як це сьогодні актуально і вигідно. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив на нараді з питання розвитку місцевих автомобільних доріг, передає УНН з посиланням на "Белта".

"Протягом трьох-чотирьох років місцева дорожня мережа повинна бути приведена в належний стан. До кінця цієї п'ятирічки ми повинні закінчити ремонт і відновлення доріг.

Треба мати на увазі, що дороги ми домовилися робити з бетонним покриттям. Якщо це сьогодні як і раніше актуально і вигідно, зрештою, ще жоден фахівець мені не доповів, що це не вигідно, значить, треба робити дороги максимально бетонним покриттям.

Де це неможливо - значить, асфальт і бетон. Ще раз підкреслюю: технологій досить. Чотири роки на те, щоб не просто знайти якісь кошти, а щоб чітко визначитися і привести в нормальний стан дороги за ті кошти, які будуть виділені. "Залізний" контроль за губернаторами", - заявив О.Лукашенко.

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