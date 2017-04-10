Беларусь меняет дороги с асфальтовых на бетонные

“В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог.

Надо иметь в виду, что дороги мы договорились делать с бетонным покрытием. Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно, по крайней мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это не выгодно, значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием.

Где это невозможно — значит, асфальт и бетон. Еще раз подчеркиваю: технологий достаточно. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. "Железный" контроль за губернаторами”, — заявил А.Лукашенко.