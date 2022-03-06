Білий дім засудив цензуру, блокування соцмереж та ЗМІ в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Білий дім засудив тотальну цензуру в Росії, блокування соціальних мереж та іноземних ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає УНН.
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"Цензурою та блокуванням медіа РФ обмежує доступ громадян до правдивої інформації. Відтак Сполучені Штати засуджують такі дії", - йдеться в заяві.
Також наголошують: попри це Кремлю не вдалося дезінформувати світ, а їхня пропаганда не працює.
"Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації", – йдеться в повідомленні.
У заяві зауважили, що пропагандистські ЗМІ в Росії, які намагаються виправдати війну з Україною, повинні бути покараними.