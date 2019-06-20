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Білий дім залишить радниця Трампа, яка у минулому виступала проти надання Україні зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Спеціальна помічниця президента США з європейських та російських справ Фіона Гілл залишить свою посаду у Раді національної безпеки у серпні. Гілл була призначена в квітні 2017 року. Вона вважається прихильницею жорсткої стратегії щодо Кремля. При цьому Гілл до призначення у Білий дім виступала проти надання Україні летальних озброєнь, вважаючи, що це могло би призести до розв'язання регіональної війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Білий дім залишить радниця Трампа, яка у минулому виступала проти надання Україні зброї

Народжена у Великій Битанії Гілл отримала освіту і професійне визнання у США, в 1987-88 роках вона проходила стажування в інституті іноземних мов імені Моріса Тореза в Москві. Одержала докторський ступінь в Гарварді в 1998 році, захистивши дисертацію про коріння сучасної російської суспільно-політичної думки.

Поява Фіони Гілл, чия книга про Володимира Путіна містить критичну оцінку діяльності російського лідера, в адміністрації Трампа свого часу викликала чимало запитань про те, як її погляди узгоджуються з поглядами президента.

Зараз деякі ЗМІ пишуть, що з її відходом адміністрація Трампа втратить визнаного знавця сучасної Росії, яка користується повагою в політичних колах Вашингтона.

За президентства Барака Обами у 2015-му на сторінках видання The Washington Post Гілл виступила проти надання Україні летальних озброєнь. Гілл обстоювала думку, що Путін може загострити ситуацію у відповідь на відправку зброї до України, а США та їхні союзники не готові виступити на боці України у випадку масштабного конфлікту. Натомість Гілл пропонувала використовувати проти Росії санкції.

“Якщо ми поспішимо із відправкою озброєнь, ми можемо втратити наших союзників і навіки втратимо можливість виправити ситуацію”, — писала Гілл.

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Наздогін повідомленням про відхід Гілл із посади коресподент видання The Washington Post написав, що під час першої зустрічі із нею президент США Дональд Трамп насварив її, переплутавши із співробітником канцелярії Білого дому.

“(Гілл) затятий критик Путіна і з перших рядів спостерігала за зустрічами Трампа з президентом Росії”, — пише про Гілл Вівіан Салама з видання Wall Street Journal.

President Trump’s top Russia adviser is leaving her position. Fiona Hill, the NSC’s director for Europe and Asia, is a staunch Putin critic and has had a front row seat for the president’s meetings with Putin since he took office.

— Vivian Salama (@vmsalama) 19 червня 2019 р.

На місце Гілл у РНБ пророкують експерта з контролю над озброєннями Тіма Моррісона, що може бути сигналом про зрушення в бік переговорів із Москвою щодо скорочення арсеналів зброї масового знищення.

Водночас відомо, що Моррісон дотримується жорстких поглядів в питаннях контролю за ядерними озброєннями.

Відхід Гілл з посади не є передчасним, відзначає у Twitter кореспондент видання The New York Times Пітер Бейкер.

“Вона обіцяла пропрацювати (на посаді у Білому домі) 2 роки, а піде — після майже 2-х з половиною”, — пише Бейкер.

Fiona Hill, the top Russia and Europe adviser at Trump’s NSC, will be stepping down at the end of August. A longtime Brookings scholar, she had committed to staying two years and will end up leaving after nearly 2-1/2.

— Peter Baker (@peterbakernyt) 18 червня 2019 р.

“За час роботи Фіони Гілл в адміністрації Трампа змінились численні радники з нацбезпеки. Вона працювала у складній ситуації, здійснюючи нагляд за важливою і дуже заполітизованою частиною зовнішньої політики США”, — твітує кореспондент видання Foreign Policy Роббі Ґрамер.

Trump’s top NSC aide on Russia expected to depart this summer after 2.5 years on the job. Fiona Hill served under multiple national security advisors in a hectic environment overseeing an important and hyperpoliticized part of American foreign policy https://t.co/zG0T7h67tf

— Robbie Gramer (@RobbieGramer) 18 червня 2019 р.

Нагадаємо, помер екс-сенатор США, що вплинув на ядерне роззброєння України.

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