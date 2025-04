Белый дом оставит советница Трампа, которая в прошлом выступала против предоставления Украине оружия

Рожденная в Великой Битании Хилл получила образование и профессиональное признание в США, в 1987-88 годах она проходил стажировку в институте иностранных языков имени Мориса Тореза в Москве. Получила докторскую степень в Гарварде в 1998 году, защитив диссертацию о корнях современной российской общественно-политической мысли.

Появление Фионы Хилл, чья книга о Владимире Путине содержит критическую оценку деятельности российского лидера, в администрации Трампа в свое время вызвала немало вопросов о том, как ее взгляды согласуются со взглядами президента.

Сейчас некоторые СМИ пишут, что с ее уходом администрация Трампа потеряет признанного знатока современной России, которая пользуется уважением в политических кругах Вашингтона.

При президентстве Барака Обамы в 2015 году на страницах издания The Washington Post Хилл выступила против предоставления Украине летальных вооружений. Гилл отстаивала мнение, что Путин может обострить ситуацию в ответ на отправку оружия в Украину, а США и их союзники не готовы выступить на стороне Украины в случае масштабного конфликта. При этом Гилл предлагала использовать против России санкции.

“Если мы поспешим с отправкой вооружений, мы можем потерять наших союзников и навеки потеряем возможность исправить ситуацию”, — писала Гилл.

Вдогонку сообщению об уходе Гилл с должности корресподент издание The Washington Post написал, что во время первой встречи с ней президент США Дональд Трамп отругал ее, перепутав с сотрудником канцелярии Белого дома.

“(Гилл) ярый критик Путина и с первых рядов наблюдала за встречами Трампа с президентом России”, — пишет о Гилл Вивиан Салама по изданию Wall Street Journal.

На место Хилл в СНБ предсказывают эксперта по контролю над вооружениями Тима Моррисона, что может быть сигналом о сдвиге в сторону переговоров с Москвой о сокращении арсеналов оружия массового уничтожения.

В то же время известно, что Моррисон придерживается жестких взглядов в вопросах контроля за ядерными вооружениями.

Уход Гилл с должности не является преждевременным, отмечает в Twitter корреспондент издания The New York Times Питер Бейкер.

“Она обещала проработать (в должности в Белом доме) 2 года, а уйдет — после почти 2-х с половиной”, — пишет Бейкер.

“За время работы Фионы Хилл в администрации Трампа изменились многочисленные советники по нацбезопасности. Она работала в сложной ситуации, осуществляя надзор за важной и очень политизированной частью внешней политики США”, — твитуе корреспондент издания Foreign Policy Робби Грамер.

