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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом оставит советница Трампа, которая в прошлом выступала против предоставления Украине оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Специальная помощница президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл покинет свой пост в Совете национальной безопасности в августе. Гилл была назначена в апреле 2017 года. Она считается сторонницей жесткой стратегии в отношении Кремля. При этом Гилл до назначения в Белый дом выступала против предоставления Украине летального вооружения, считая, что это могло бы привести к развертыванию региональной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Белый дом оставит советница Трампа, которая в прошлом выступала против предоставления Украине оружия

Рожденная в Великой Битании Хилл получила образование и профессиональное признание в США, в 1987-88 годах она проходил стажировку в институте иностранных языков имени Мориса Тореза в Москве. Получила докторскую степень в Гарварде в 1998 году, защитив диссертацию о корнях современной российской общественно-политической мысли.

Появление Фионы Хилл, чья книга о Владимире Путине содержит критическую оценку деятельности российского лидера, в администрации Трампа в свое время вызвала немало вопросов о том, как ее взгляды согласуются со взглядами президента.

Сейчас некоторые СМИ пишут, что с ее уходом администрация Трампа потеряет признанного знатока современной России, которая пользуется уважением в политических кругах Вашингтона.

При президентстве Барака Обамы в 2015 году на страницах издания The Washington Post Хилл выступила против предоставления Украине летальных вооружений. Гилл отстаивала мнение, что Путин может обострить ситуацию в ответ на отправку оружия в Украину, а США и их союзники не готовы выступить на стороне Украины в случае масштабного конфликта. При этом Гилл предлагала использовать против России санкции.

“Если мы поспешим с отправкой вооружений, мы можем потерять наших союзников и навеки потеряем возможность исправить ситуацию”, — писала Гилл.

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Вдогонку сообщению об уходе Гилл с должности корресподент издание The Washington Post написал, что во время первой встречи с ней президент США Дональд Трамп отругал ее, перепутав с сотрудником канцелярии Белого дома.

“(Гилл) ярый критик Путина и с первых рядов наблюдала за встречами Трампа с президентом России”, — пишет о Гилл Вивиан Салама по изданию Wall Street Journal.

President Trump’s top Russia adviser is leaving her position. Fiona Hill, the NSC’s director for Europe and Asia, is a staunch Putin critic and has had a front row seat for the president’s meetings with Putin since he took office.

— Vivian Salama (@vmsalama) 19 июня 2019

На место Хилл в СНБ предсказывают эксперта по контролю над вооружениями Тима Моррисона, что может быть сигналом о сдвиге в сторону переговоров с Москвой о сокращении арсеналов оружия массового уничтожения.

В то же время известно, что Моррисон придерживается жестких взглядов в вопросах контроля за ядерными вооружениями.

Уход Гилл с должности не является преждевременным, отмечает в Twitter корреспондент издания The New York Times Питер Бейкер.

“Она обещала проработать (в должности в Белом доме) 2 года, а уйдет — после почти 2-х с половиной”, — пишет Бейкер.

Fiona Hill, the top Russia and Europe adviser at Trump’s NSC, will be stepping down at the end of August. A longtime Brookings scholar, she had committed to staying two years and will end up leaving after nearly 2-1 / 2.

— Peter Baker (@peterbakernyt) 18 июня 2019

“За время работы Фионы Хилл в администрации Трампа изменились многочисленные советники по нацбезопасности. Она работала в сложной ситуации, осуществляя надзор за важной и очень политизированной частью внешней политики США”, — твитуе корреспондент издания Foreign Policy Робби Грамер.

Trump’s top NSC aide on Russia expected to depart this summer after 2.5 years on the job. Fiona Hill served under multiple national security advisors in a hectic environment overseeing an important and hyperpoliticized part of American foreign policy https://t.co/zG0T7h67tf

— Robbie Gramer (@RobbieGramer) 18 июня 2019

Напомним, умер экс-сенатор США, повлиявшим на ядерное разоружение Украины.

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