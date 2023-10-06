Білий дім думає використати гранти Держдепартаменту для купівлі зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні, оскільки Конгрес продовжує боротися за фінансування зброї. Про це пише POLITIKO з посиланням двох американських чиновників, передає УНН.
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Зазначається, що Білий дім зважує низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як Сенат в останню хвилину позбавили фінансування України, щоб запобігти шатдауну.
Президент Джо Байден натякнув на цю стратегію в середу, сказавши, що «є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування». Від подальших коментарів він відмовився.
Один із чиновників сказав, що коментарі президента стосуються «існуючих повноважень фінансування», які Конгрес раніше надав адміністрації, «що дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме».
Одним із варіантів, який розглядається, є використання іноземного військового фінансування — програма, яку проводить
Державний департамент, яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання — призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників.
Доповнення
Станом на 21 вересня у США залишилося приблизно 650 мільйонів доларів із 4,6 мільярда доларів зовнішнього військового фінансування, яке Конгрес виділив у рамках двох додаткових пакетів для України та «країн, які постраждали від ситуації в Україні», за даними Державного департаменту.
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Навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України, сказав американський чиновник.
Адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.