Біатлоністка Підгрушна не зуміла завоювати другу поспіль медаль на Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Перший етап Кубка IBU з біатлону в норвезькому Шушені завершувала жіноча гонка переслідування, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Українські надії на персьют представляли шість біатлоністок. Ну а безпосередньо медальні очікування можна було пов’язувати з Оленою Підгрушною і Ганною Кривонос, які вдало виступили у вчорашній гонці.
Підгрушна, стартувавши другою, опинилася на фініші восьмою (3 промахи) і близько півтори хвилини відставання від переможниці Елізабет Хогберг із Швеції. Кривонос посіла 22-й рядок (3). Між ними опинилася Юлія Журавок — 15-та (1).
Інші українки розмістилися наступним чином:
23 — Катерина Бех (0 + 0 + 2 + 0) +2:42,0 хв;
44 — Ольга Абрамова (1 + 2 + 2 + 2) +5:07,9;
48 — Валерія Дмитренко (0 + 1 + 1 + 1) +6:00,4.
Як повідомляв УНН, Підгрушна стала призеркою на іншій гонці етапу Кубку IBU в Шушені.