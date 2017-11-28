Біатлоністка Джима виступить в індивідуальній гонці в Естерсунді

За високі місця від України поборються шестеро біатлоністок:

9 стартовий номер — Ірина Варвинець

39 — Олена Підгрушна

49 — Юлія Джима

54 — Валентина Семеренко

60 — Віта Семеренко

96 — Анастасія Меркушина.

Варто відзначити, що через проблеми зі здоров’ям Юлія Джима не виступала на чемпіонаті Норвегії та перших гонках у Швеції, тому сьогоднішні перегони стануть для неї дебютними у сезоні.

Зауважимо, що Ольга Абрамова та Юлія Журавок поки що залишились у розташуванні команди “Б”.

Додамо, що гонка розпочнеться о 18:15 за київським часом.