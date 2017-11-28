Біатлоністка Джима виступить в індивідуальній гонці в Естерсунді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні в шведському Остерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону пройде жіноча індивідуальна гонка, в якій візьмуть участь українки. Про це інформує Федерація біатлону України, передає УНН.
За високі місця від України поборються шестеро біатлоністок:
9 стартовий номер — Ірина Варвинець
39 — Олена Підгрушна
49 — Юлія Джима
54 — Валентина Семеренко
60 — Віта Семеренко
96 — Анастасія Меркушина.
Варто відзначити, що через проблеми зі здоров’ям Юлія Джима не виступала на чемпіонаті Норвегії та перших гонках у Швеції, тому сьогоднішні перегони стануть для неї дебютними у сезоні.
Зауважимо, що Ольга Абрамова та Юлія Журавок поки що залишились у розташуванні команди “Б”.
Додамо, що гонка розпочнеться о 18:15 за київським часом.