Биатлонистка Джима выступит в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка, в которой примут участие украинки. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.
За высокие места от Украины поборются шесть биатлонисток:
9 стартовый номер — Ирина Варвинец
39 — Елена Пидгрушная
49 — Юлия Джима
54 — Валентина Семеренко
60 — Вита Семеренко
96 — Анастасия Меркушина.
Стоит отметить, что из-за проблем со здоровьем Юлия Джима не выступала на чемпионате Норвегии и первых гонках в Швеции, поэтому сегодняшние гонки станут для нее дебютным в сезоне.
Заметим, что Ольга Абрамова и Юлия Журавок пока остались в расположении команды “Б”.
Добавим, что гонка начнется в 18:15 по киевскому времени.