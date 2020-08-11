Безкоштовний кран для підйому DELFI організували два одеських бізнесмени: хто вони

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Затонулий біля берегів Одеси танкер DELFI спробують підняти своїми силами два великих бізнесмени - Юрій Губанков і Андрій Іванов, повідомляє УНН.

З їх компаніями Адміністрація портів уже уклала відповідний тристоронній договір, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Важко не погодитися з такою пропозицією. В операції з підняття судна Делфі для нас важливі 2 критерії - здатність виконати поставлені завдання і можливість економії коштів платників податків", - зазначив міністр.

Підйом і буксирування танкера буде здійснено компанією "Краншип" (виконавець) Андрія Іванова, а платником робіт виступив "Бруклін-Київ" Юрія Губанкова.

Відомо, що Андрій Іванов має профільну освіту Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1992 року Іванов - засновник і бенефіціар компаній, що входять у групу "Трансшип груп", яка спеціалізується в області перевалки вантажів у морських портах, а також управлінні морським флотом.

Також Іванов - член-кореспондент громадської організації Міжнародна Академія Наук Екології, безпеки Людини і Природи (МАНЕБ) по секції "Інженерна екологія".

У той же час власник компанії "Бруклін-Київ" Юрій Губанков також має профільну освіту, як і Іванов, він закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту. У бізнесі Губанков з 1992 року.

З січня 2019 року - президент і власник компанії "Бруклін-Київ", президент асоціації "Стивідорних компаній Одеського морського порту", створеної в квітні 2016 року для координації зусиль зі створення прозорих та ефективних умов ведення стивідорного бізнесу.

"Просто, красиво, по-морському гідно! Трансшип рулить! Молодці! Спасибі!" - коментують новину про безкоштовну допомогу державі користувачі соцмережі.

"Якщо Юрій Губанков підключився, то справа зрушиться з мертвої точки", - пишуть користувачі.

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