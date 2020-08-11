Бесплатный кран для подъёма DELFI организовали два одесских бизнесмена: кто они
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Затонувший у берегов Одессы танкер DELFI попробуют поднять своими силами два крупных бизнесмена - Юрий Губанков и Андрей Иванов, сообщает УНН.
С их компаниями Администрация портов уже заключила соответствующий трёхсторонний договор, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Трудно не согласиться с таким предложением. В операции по поднятию судна Делфи для нас важны 2 критерия — способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков”, - отметил министр.
Подъем и буксировка танкера будет осуществлена компанией “Краншип” (исполнитель) Андрея Иванова, а плательщиком работ выступил “Бруклин-Киев” Юрия Губанкова.
Известно, что Андрей Иванов имеет профильное образование Одесского института инженеров морского флота. С 1992 года Иванов — основатель и бенефициар компаний, входящих в группу “Трансшип групп”, которая специализируется в области перевалки грузов в морских портах, а также управлении морским флотом.
Также Иванов — член-корреспондент общественной организации Международная Академия Наук Экологии, безопасности Человека и Природы (МАНЭБ) по секции “Инженерная экология”.
В то же время владелец компании “Бруклин-Киев” Юрий Губанков также имеет профильное образование, как и Иванов, он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В бизнесе Губанков с 1992 года.
С января 2019 года — президент и собственник компании “Бруклин-Киев”, президент ассоциации “Стивидорных компаний Одесского морского порта”, созданной в апреле 2016 года для координации усилий по созданию прозрачных и эффективных условий ведения стивидорного бизнеса.
“Просто, красиво, по морскому достойно! Трансшип рулит! Молодцы! Спасибо!” — комментируют новость о бесплатной помощи государству пользователи соцсети.
“Если Юрий Губанков подключился, то дело сдвинется с мертвой точки”, — пишут юзеры.