Бесплатный кран для подъёма DELFI организовали два одесских бизнесмена: кто они

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96247 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122862 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105113 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124922 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100554 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103735 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Затонувший у берегов Одессы танкер DELFI попробуют поднять своими силами два крупных бизнесмена - Юрий Губанков и Андрей Иванов, сообщает УНН.

С их компаниями Администрация портов уже заключила соответствующий трёхсторонний договор, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Трудно не согласиться с таким предложением. В операции по поднятию судна Делфи для нас важны 2 критерия — способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков”, - отметил министр.

Подъем и буксировка танкера будет осуществлена компанией “Краншип” (исполнитель) Андрея Иванова, а плательщиком работ выступил “Бруклин-Киев” Юрия Губанкова.

Известно, что Андрей Иванов имеет профильное образование Одесского института инженеров морского флота. С 1992 года Иванов — основатель и бенефициар компаний, входящих в группу “Трансшип групп”, которая специализируется в области перевалки грузов в морских портах, а также управлении морским флотом.

Также Иванов — член-корреспондент общественной организации Международная Академия Наук Экологии, безопасности Человека и Природы (МАНЭБ) по секции “Инженерная экология”. 

В то же время владелец компании “Бруклин-Киев” Юрий Губанков также имеет профильное образование, как и Иванов, он окончил Одесский институт инженеров морского флота. В бизнесе Губанков с 1992 года.

С января 2019 года — президент и собственник компании “Бруклин-Киев”, президент ассоциации “Стивидорных компаний Одесского морского порта”, созданной в апреле 2016 года для координации усилий по созданию прозрачных и эффективных условий ведения стивидорного бизнеса.

“Просто, красиво, по морскому достойно! Трансшип рулит! Молодцы! Спасибо!” — комментируют новость о бесплатной помощи государству пользователи соцсети.

“Если Юрий Губанков подключился, то дело сдвинется с мертвой точки”, — пишут юзеры.

Украинские Национальные Новости

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