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Без приватизації держпідприємства перетворюються на корупційні діри - експерт про приватизацію "Укргазвидобування"

Без приватизації держпідприємства перетворюються на корупційні діри - експерт про приватизацію "Укргазвидобування"

Київ • УНН

 • 8248 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Приватизація об’єктів державної власності на прикладів європейських країн показує, що держава завжди є гіршим господарем, аніж приватник. Однак, процес приватизації має відбуватися на засадах відкритих аукціонів, аби унеможливити перехід держвласності до рук олігархічних груп. Таку думку УНН висловив глава Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи ініціативу щодо приватизації "Укргазвидобування"

“По приватизації досвід показує, що держава є найгіршим господарем (за рідким винятком, коли мова про природних монополістів, яких держава тримає в жорстких рамках). В усіх інших випадках, держава — це найгірший господарник, і державні підприємства перетворюються на корупційні діри. Вони, як правило, стають або працюють у режимі збитковості за рахунок платників податків. Тому для економічної системи країни інтерес полягає в тому, щоб позбуватися збиткових підприємств.

Саме тому приватизація, — це той необхідний елемент, який перетворює державу з неефективного власника у ефективного приватного”, — сказав він.

Разом з тим, за словами експерта, приватизація буває різна: публічна і “для своїх фінансових груп”.

“Якщо у процесі приватизації відбувається публічний державний конкурс чи аукціон, то, по-перше, це дає велику ціну на об’єкт, а по-друге, дає великі шанси, що приватизований об’єкт попаде у фінансову структуру крупної корпорації (чи європейської, чи американської). Це означає що підприємство отримує шанс на розвиток...а державний бюджет вже не покриває збитковість державного підприємства за рахунок бюджетних коштів.

Але, якщо приватизація проводиться не так, а так як вона, зазвичай, робилася у нас...Тоді самі умови приватизації прописувалися наперед під домовлені лише українські фінансові групи, які ми називаємо олігархічними. І об’єкт в такому випадку продається за дуже заниженою ціною.

Як правило, це призводить до того, що об’єкт не розвивається в нього немає нових особливих варіантів для розвитку. А український власник просто довикористовує ресурс цього підприємства”, — пояснив він.

Загалом за словами А.Новака, якщо проводити приватизацію так, як це робили країни східної Європи на початку 90-х, то це корисна приватизація.

Нагадаємо, у ВРУ запропонували приватизувати “Укргазвидобування”.

Як повідомляв УНН, Україна пообіцяла МВФ приватизувати п’ять об’єктів обленерго до кінця року.

Також, відповідно до меморандуму МВФ, влада зобов’язалася розширити списки об’єктів на приватизацію.

При цьому, обіцяна європейцям приватизація ОПЗ поки що так і не відбулася.

За словами експертів, зрив приватизації ОПЗ та його знецінення — досягнуті в чиїхось інтересах цілі

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