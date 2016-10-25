Без приватизации госпредприятия превращаются в коррупционные дыры - эксперт о приватизации "Укргаздобычи"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Приватизация объектов государственной собственности на примерах европейских стран показывает, что государство всегда худший хозяин, чем частник. Однако, процесс приватизации должен происходить на основе открытых аукционов, чтобы исключить переход госсобственности в руки олигархических групп. Такое мнение высказал УНН глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя инициативу по приватизации "Укргаздобыча".
"По приватизации опыт показывает, что государство является худшим хозяином (за редким исключением, когда речь идет о естественных монополистах, которых государство держит в жестких рамках). Во всех других случаях, государство - это худший хозяйственник, и государственные предприятия превращаются в коррупционные дыры. Они, как правило, становятся либо работают в режиме убыточности за счет налогоплательщиков. Поэтому для экономической системы страны интерес заключается в том, чтобы избавляться от убыточных предприятий.
Именно поэтому приватизация - это тот необходимый элемент, который превращает государство с неэффективного собственника в эффективного частника", - сказал он.
Вместе с тем, по словам эксперта, приватизация бывает разная: публичная и "для своих финансовых групп".
"Если в процессе приватизации происходит публичный государственный конкурс или аукцион, то, во-первых, это дает большую цену на объект, а во-вторых, дает большие шансы, что приватизированный объект попадет в финансовую структуру крупной корпорации (или европейской или американской). Это означает, что предприятие получает шанс на развитие ... а государственный бюджет уже не покрывает убыточность государственного предприятия за счет бюджетных средств.
Но, если приватизация проводится не так, а так как она, как правило, делалась у нас ... Тогда же условия приватизации прописывались заранее под оговоренные только украинские финансовые группы, которые мы называем олигархическими. И объект в таком случае продается по очень заниженной цене.
Как правило, это приводит к тому, что объект не развивается, у него нет новых особых вариантов для развития. А украинский владелец просто доиспользует ресурс этого предприятия", - пояснил он.
В общем по словам Новака, если проводить приватизацию так, как это делали страны Восточной Европы в начале 90-х, то это полезная приватизация.
Напомним, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча".
Как сообщал УНН, Украина пообещала МВФ приватизировать пять объектов облэнерго до конца года.
Также, в соответствии с меморандумом МВФ, власти обязались расширить списки объектов на приватизацию.
При этом, обещанная европейцам приватизация ОПЗ пока так и не состоялась.
По словам экспертов, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание - достигнутые в чьих-то интересах цели.