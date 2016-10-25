Без приватизации госпредприятия превращаются в коррупционные дыры - эксперт о приватизации "Укргаздобычи"

"По приватизации опыт показывает, что государство является худшим хозяином (за редким исключением, когда речь идет о естественных монополистах, которых государство держит в жестких рамках). Во всех других случаях, государство - это худший хозяйственник, и государственные предприятия превращаются в коррупционные дыры. Они, как правило, становятся либо работают в режиме убыточности за счет налогоплательщиков. Поэтому для экономической системы страны интерес заключается в том, чтобы избавляться от убыточных предприятий.

Именно поэтому приватизация - это тот необходимый элемент, который превращает государство с неэффективного собственника в эффективного частника", - сказал он.

Вместе с тем, по словам эксперта, приватизация бывает разная: публичная и "для своих финансовых групп".

"Если в процессе приватизации происходит публичный государственный конкурс или аукцион, то, во-первых, это дает большую цену на объект, а во-вторых, дает большие шансы, что приватизированный объект попадет в финансовую структуру крупной корпорации (или европейской или американской). Это означает, что предприятие получает шанс на развитие ... а государственный бюджет уже не покрывает убыточность государственного предприятия за счет бюджетных средств.

Но, если приватизация проводится не так, а так как она, как правило, делалась у нас ... Тогда же условия приватизации прописывались заранее под оговоренные только украинские финансовые группы, которые мы называем олигархическими. И объект в таком случае продается по очень заниженной цене.

Как правило, это приводит к тому, что объект не развивается, у него нет новых особых вариантов для развития. А украинский владелец просто доиспользует ресурс этого предприятия", - пояснил он.

В общем по словам Новака, если проводить приватизацию так, как это делали страны Восточной Европы в начале 90-х, то это полезная приватизация.

Напомним, в ВРУ предложили приватизировать "Укргаздобыча".

Как сообщал УНН, Украина пообещала МВФ приватизировать пять объектов облэнерго до конца года.

Также, в соответствии с меморандумом МВФ, власти обязались расширить списки объектов на приватизацию.

При этом, обещанная европейцам приватизация ОПЗ пока так и не состоялась.

По словам экспертов, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание - достигнутые в чьих-то интересах цели.