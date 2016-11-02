Бескидський тунель добудуть у жовтні 2017 року

"На жовтень ми плануємо завершення будівництва Бескидського тунелю. Нагадаю, що на цьому тижні ми повністью пройшли весь маршрут, тобто весь тунель вже прохідний", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Бескидський тунель будується з випередженням графіка.