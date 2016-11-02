Бескидський тунель добудуть у жовтні 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Будівництво Бескидського тунелю у Карпатах завершать у жовтні наступного року. Про це під час засідання уряду повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, передає кореспондент УНН.
"На жовтень ми плануємо завершення будівництва Бескидського тунелю. Нагадаю, що на цьому тижні ми повністью пройшли весь маршрут, тобто весь тунель вже прохідний", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Бескидський тунель будується з випередженням графіка.