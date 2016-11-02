Бескидский тоннель достроят в октябре 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Строительство Бескидского тоннеля в Карпатах завершат в октябре следующего года. Об этом во время заседания правительства сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, передает корреспондент УНН.
"На октябрь мы планируем завершение строительства Бескидского тоннеля. Напомню, что на этой неделе мы полностю прошли весь маршрут, то есть весь тоннель уже проходной", - сказал он.
Как сообщал УНН, Бескидский тоннель строится с опережением графика.