Бескидский тоннель достроят в октябре 2017 года

"На октябрь мы планируем завершение строительства Бескидского тоннеля. Напомню, что на этой неделе мы полностю прошли весь маршрут, то есть весь тоннель уже проходной", - сказал он.

Как сообщал УНН, Бескидский тоннель строится с опережением графика.