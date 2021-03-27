Березень попрощається з Україною морозними ночами і мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Останні дні березня в Україні будуть теплими, а ночі – морозними. Подекуди очікується мокрий сніг та дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз на 28 березня
За даними синоптиків, у цей день буде хмарно з проясненнями.
У західних, вдень і в Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ; на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині місцями 1-3° морозу, вдень 8-13° тепла, на півдні Одещини до 16° тепла; в Карпатах мокрий сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.
Прогноз на 29-30 березня
Хмарно з проясненнями.
29 березня дощ, вночі з мокрим снігом, в західній частині, вдень і у більшості північних областей без опадів; 30 березня вночі у східних областях мокрий сніг та дощ, вдень у західних областях дощ, на решті території без опадів.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.
Прогноз на 31 березня
31 березня вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях невеликий дощ; на решті території без опадів.
Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла; у західних та північних областях вночі 1-7° тепла, вдень 12-18°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.
Нагадаємо
Цими вихідними в Україні погода без опадів буде чергуватися з дощами. Температура повітря місцями може сягати 15 градусів тепла.