Март попрощается с Украиной морозными ночами и мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Последние дни марта в Украине будут теплыми, а ночи - морозными. Кое-где ожидается мокрый снег и дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз на 28 марта
По данным синоптиков, в этот день будет облачно с прояснениями.
В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части местами 1-3° мороза, днем 8-13° тепла, на юге Одесской области до 16° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
Прогноз на 29-30 марта
Облачно с прояснениями.
29 марта дождь, ночью с мокрым снегом, в западной части, днем и в большинстве северных областей без осадков; 30 марта ночью в восточных областях мокрый снег и дождь, днем в западных областях дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.
Прогноз на 31 марта
31 марта ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла; в западных и северных областях ночью 1-7° тепла, днем 12-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-8° тепла.
Напомним
В эти выходные в Украине погода без осадков будет чередоваться с дождями. Температура воздуха местами может достигать 15 градусов тепла.