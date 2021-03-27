Март попрощается с Украиной морозными ночами и мокрым снегом

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 87087 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 133068 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188171 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189576 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273836 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316989 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157490 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142999 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 271216 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126369 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Последние дни марта в Украине будут теплыми, а ночи - морозными. Кое-где ожидается мокрый снег и дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 28 марта

По данным синоптиков, в этот день будет облачно с прояснениями.

В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части местами 1-3° мороза, днем 8-13° тепла, на юге Одесской области до 16° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз на 29-30 марта

Облачно с прояснениями.

29 марта дождь, ночью с мокрым снегом, в западной части, днем и в большинстве северных областей без осадков; 30 марта ночью в восточных областях мокрый снег и дождь, днем в западных областях дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Прогноз на 31 марта

31 марта ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла; в западных и северных областях ночью 1-7° тепла, днем 12-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-8° тепла.

Напомним

В эти выходные в Украине погода без осадков будет чередоваться с дождями. Температура воздуха местами может достигать 15 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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