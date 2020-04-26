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Бельгійців закликали їсти вдвічі більше картоплі фрі під час пандемії

Бельгійців закликали їсти вдвічі більше картоплі фрі під час пандемії

Київ • УНН

 • 20780 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Асоціація виробників картоплі закликала бельгійців їсти вдвічі більше картоплі фрі під час пандемії, щоб підтримати виробників картоплі. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Бельгійців просять їсти додаткову порцію картоплі фрі щотижня під час пандемії коронавірусу, щоб допомогти бельгійським виробникам картоплі, які ризикують знищити надлишки запасів через спад попиту, викликаний закриттям ресторанів. Кампанію очолює асоціація виробників картоплі “Белгапом”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що це дозволить зберегти картоплю від знищення, оскільки морозильні камери виробників майже заповнені. Бельгія є найбільшим виробником замороженої картоплі фрі у світі. Через пандемію торгові точки в Європі закриті і споживання картоплі зменшилось на 40%.

Зазначається, що зазвичай бельгійці їдять картоплю фрі раз на тиждень, поза своїми будинками - в ресторанах чи у фритюрнях, тоді як і інших країнах, зокрема, в США, її використовують як гарнір.

“Бельгійські виробники картоплі цього року стикаються із надлишком в 750 тис. тонн картоплі. Цей надлишок може бути знищений через впроваджені заходи для припинення розповсюдження COVID-19”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що бельгійські виробники картоплі експортують її в 160 країн світу. У 2019 році вони поставили 2,3 мільйона тонн замороженої картоплі фрі.

Також повідомляється, що щоб бельгійці їли більше картоплі - публікують місцеві та сезонні рецепти її приготування, а людей заохочують ділитись своїми рецептами в соцмережах.

Нагадаємо, в Бельгії від COVID-19 померло понад 7 тис. людей.

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