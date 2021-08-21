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Байден оголосив кандидатуру на посаду посла США в КНР

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір висунути на посаду американського посла в КНР колишнього постійного представника при НАТО Ніколаса Бернса. Про це повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні президент США Джо Байден оголосив про свій намір висунути <...> Ніколаса Бернса <...> на посаду надзвичайного і повноважного посла в КНР”, — сказано в повідомленні.

Деталі

У пресрелізі також відзначається, що на посаду посла США в Японії буде запропонований Рам Еммануель, який з 2011 по 2019 рік обіймав посаду мера Чикаго. Як очікується, незабаром Байден направить кандидатури Бернса і Еммануеля на розгляд в Сенат.

Довідково

Бернс в 1995-1997 роках очолював пресслужбу Держдепартаменту в адміністрації президента Білла Клінтона. Протягом решти чотирьох років перебування демократа при владі він був послом США в Греції. У 2001-2005 роках Бернс був постійним представником при НАТО, а з 2005 по 2008 рік працював заступником держсекретаря Кондолізи Райс з політичних питань в адміністрації Джорджа Буша — молодшого.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у “поспішному” виводі військ з Афганістану.

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