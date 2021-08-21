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Байден объявил кандидатуру на должность посла США в КНР

Байден объявил кандидатуру на должность посла США в КНР

Киев  •  УНН

 • 25447 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выдвинуть на пост американского посла в КНР бывшего постоянного представителя при НАТО Николаса Бернса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <...> Николаса Бернса <...> на должность чрезвычайного и полномочного посла в КНР”, — сказано в сообщении.

Детали

В пресс-релизе также отмечается, что на должность посла США в Японии будет предложен Рам Эммануэль, который с 2011 по 2019 год занимал должность мэра Чикаго. Как ожидается, вскоре Байден направит кандидатуры Бернса и Эммануэля на рассмотрение в Сенат.

Справка

Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он был послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша — младшего.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Китая обвинил США в “поспешном” выводе войск из Афганистана.

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