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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Байден обговорив з лідерами Європи ситуацію нарощування російських військ на кордоні з Україною

Байден обговорив з лідерами Європи ситуацію нарощування російських військ на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 18797 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден провів відеодзвінок з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.

Деталі

У розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Лідери наголосили на стурбованості з приводу нарощування російської військової потужності біля кордонів України та висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Цитата

“Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості і розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах. Лідери також обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи підготовку до накладення на Росію масштабних наслідків і серйозних економічних витрат за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Наголошується, що вони зобов’язалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, в тому числі працювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ та через них.

Нагадаємо 

США підвищують готовність військ на своїй території та за кордоном на тлі напруженості навколо України.

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