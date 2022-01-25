Байден обговорив з лідерами Європи ситуацію нарощування російських військ на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден провів відеодзвінок з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.
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У розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Лідери наголосили на стурбованості з приводу нарощування російської військової потужності біля кордонів України та висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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“Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості і розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах. Лідери також обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи підготовку до накладення на Росію масштабних наслідків і серйозних економічних витрат за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО”, — йдеться в повідомленні Білого дому.
Наголошується, що вони зобов’язалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, в тому числі працювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ та через них.
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