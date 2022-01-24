США підвищують готовність військ на своїй території та за кордоном на тлі напруженості навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Пентагон у кризовій ситуації навколо України привів близько 8,5 тисячі військовослужбовців на території США у стан підвищеної готовності. Про це заявив офіційний представник Джон Кірбі, передає УНН.
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“Міністр оборони Остін навів ряд військових частин на території США у стан підвищеної готовності до розгортання... Їхня чисельність досягає 8,5 тисячі”, — заявив Кірбі.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.