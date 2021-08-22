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Байден хоче долучити до евакуації людей з Афганістану цивільні літаки

Байден хоче долучити до евакуації людей з Афганістану цивільні літаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена повідомила американським авіалініям про те, що можливо їм доведеться допомагати в евакуації людей з Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Один чиновник, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що перевізникам було видано “попереджувальний наказ” у п’ятницю, у якому повідомлялося компаніям, що їх можна використовувати, але рішення не прийнято.

Чиновник заявив, що цивільний літак не летить до Афганістану, а натомість переправлятиме евакуйованих з авіабаз у місцях, включаючи Близький Схід та Німеччину.

Нагадаємо

Потенційні загрози Ісламської держави проти американців в Афганістані змушують американські військові розробляти нові способи доставки евакуйованих до аеропорту в Кабулі.

США та Німеччина просять своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула. Обидві країни зробили відповідні заяви в суботу, 21 серпня, пославшись на загрозу безпеці.

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