Байден хоче долучити до евакуації людей з Афганістану цивільні літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена повідомила американським авіалініям про те, що можливо їм доведеться допомагати в евакуації людей з Афганістану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Один чиновник, виступаючи на умовах анонімності, заявив, що перевізникам було видано “попереджувальний наказ” у п’ятницю, у якому повідомлялося компаніям, що їх можна використовувати, але рішення не прийнято.
Чиновник заявив, що цивільний літак не летить до Афганістану, а натомість переправлятиме евакуйованих з авіабаз у місцях, включаючи Близький Схід та Німеччину.
Нагадаємо
Потенційні загрози Ісламської держави проти американців в Афганістані змушують американські військові розробляти нові способи доставки евакуйованих до аеропорту в Кабулі.
США та Німеччина просять своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула. Обидві країни зробили відповідні заяви в суботу, 21 серпня, пославшись на загрозу безпеці.