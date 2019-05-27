"Батьківщина" має намір проголосувати за унормування процедури імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. ВО "Батьківщина" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за закон про тимчасові слідчі комісії, який, в тому числі, унормовує питання імпічменту. Про це повідомив перший заступник керівника фракції Сергій Соболєвв коментарі кореспонденту УНН.
"Ми однозначно будемо підтримувати цей закон", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання, чи планує фракція підтримати закон про ТСК під час розгляду у четвер, 30 травня.
Нагадаємо, парламент планує у четвер розглянути та ухвалити закон про ТСК, який врегулює порядок імпічменту в Україні.
Як повідомляв УНН, у Раді хочуть якнайшвидше розглянути законопроект про ТСК.