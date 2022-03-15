Баскетболіста збірної України визнано найкращим гравцем матчу чемпіонату Іспанії

Деталі

У домашньому поєдинку 24 туру іспанської першості "Гран Канарія" українця приймала учасника топ-16 Ліги чемпіонів ФІБА – "Унікаху".

"Канарки" вибороли впевнену звитягу із результатом 76:59. Пустовий отримав 21:25 хвилини ігрового часу і був бездоганним у реалізації кидків – 6 із 6 двоочкові, і 2 з 2-х штрафні. Загалом він набрав 14 очок – найкращий показник у матчі при 5-ти підбираннях та перехоплені. Його було визнано найціннішим виконавцем зустрічі.

Доповнення

"Гран Канарія" має 11 перемог при 10 поразках – 10-те місце із 18-ти команд.

Контекст

Закрийте небо: Пустовий став найрезультативнішим баскетболістом матчу Єврокубку і звернувся до НАТО.