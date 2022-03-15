Баскетболист сборной Украины признан лучшим игроком матча чемпионата Испании

Детали

В домашнем поединке 24 тура испанского первенства "Гран Канария" украинца принимала участника топ-16 Лиги чемпионов ФИБА - "Уникаху".

"Канарейки" одержали уверенную победу с результатом 76:59. Пустовой набрал 21:25 минуты игрового времени и был безупречным в реализации бросков - 6 из 6 двоочковые, и 2 из 2-х штрафных. В целом он набрал 14 очков - лучший показатель в матче при 5-ти подборах и перехвачены. Он был признан самым ценным исполнителем встречи.

Дополнение

"Гран Канария" имеет 11 побед при 10 поражениях - 10-е место из 18-ти команд.

Контекст

Закройте небо: Пустовой стал самым результативным баскетболистом матча Еврокубка и обратился к НАТО.