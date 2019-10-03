Баскетболіст збірної України став найрезультативнішим гравцем матчу Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Гравці збірної України Олександр Липовий та Володимир Герун провели результативні та ефективні поєдинки в рамках першого туру групового раунду Єврокубка, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Іспанська "Унікаха" Геруна вдома здолала чорногорську "Будучность" 83:70, а наш "бігмен", відігравши 19 хвилин, набрав 19 очок (5/8 двоочкових, 9/10 штрафних), зробив 3 перехоплення, 2 підбирання та 1 блок-шот при 1 втраті (РЕ 24). Він став найкращим у матчі за очками та ефективністю.
Натомість Липовий, вийшовши у старті в матчі проти ізраїльського "Маккабі рішон Ле-ціон", відіграв 24 з половиною хвилини, набрав 11 очок (1/2 двоочкових, 3/4 триочковий, 0/2 штрафних), зробив 6 підбирань на своєму щиті, 3 передачі та 2 перехоплення, не допустивши жодної втрати і записавши в пасив лише один фол.
Відзначимо, що рейтинг ефективності Липового склав 18 балів, а його грецький "Промітеас" переміг на виїзді з рахунком 88:55.