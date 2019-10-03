Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком матча Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Игроки сборной Украины Александр Липовый и Владимир Герун провели результативные и эффективные поединки в рамках первого тура группового раунда Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Испанская "Уникаха" Герун дома одолела черногорскую "Будучность" 83:70, а наш "бигмен", отыграв 19 минут, набрал 19 очков (5/8 двухочковых, 9/10 штрафных), сделал 3 перехвата, 2 подбора и 1 блок шот при 1 потере (РЕ 24). Он стал лучшим в матче по очкам и эффективностью.
Зато Липовый, выйдя в старте в матче против израильского "Маккаби Ришон ле-Ционе", сыграл 24 с половиной минуты, набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/4 трехочковый, 0/2 штрафных), сделал 6 подборов на своем щите 3 передачи и 2 перехвата, не допустив ни одной потери и записав в пассив лишь один фол.
Отметим, что рейтинг эффективности Липового составил 18 баллов, а его греческий "Промитеас" победил на выезде со счетом 88:55.