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Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком матча Еврокубка

Киев • УНН

 • 7578 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Игроки сборной Украины Александр Липовый и Владимир Герун провели результативные и эффективные поединки в рамках первого тура группового раунда Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком матча Еврокубка

Испанская "Уникаха" Герун дома одолела черногорскую "Будучность" 83:70, а наш "бигмен", отыграв 19 минут, набрал 19 очков (5/8 двухочковых, 9/10 штрафных), сделал 3 перехвата, 2 подбора и 1 блок шот при 1 потере (РЕ 24). Он стал лучшим в матче по очкам и эффективностью.

Зато Липовый, выйдя в старте в матче против израильского "Маккаби Ришон ле-Ционе", сыграл 24 с половиной минуты, набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/4 трехочковый, 0/2 штрафных), сделал 6 подборов на своем щите 3 передачи и 2 перехвата, не допустив ни одной потери и записав в пассив лишь один фол.

Отметим, что рейтинг эффективности Липового составил 18 баллов, а его греческий "Промитеас" победил на выезде со счетом 88:55.

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