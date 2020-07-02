Баскетболіст збірної України покинув стан турецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Захисник збірної України Олександр Мішула залишив стан турецького БК “Меркезефенді”. Про це повідомила прес-служба турецького клубу, передає УНН.
Екслідер “Дніпра” прийшов в команду минулого літа. У другому турецькому дивізіоні захисник збірної України відіграв 23 матчі. Його середні показники: 14,2 очка, 3,2 підбирання, 3,4 передачі, 0,9 перехоплення і 0,5 блок-шоти за 30 хвилин ігрового часу (РЕ +11,9).
Зауважимо, що минулий сезон став для Мішули першим закордонним досвідом.
Нагадаємо, що Мішулі вдавалося набирати 30 очок в одному окремому матчі турецької першості.