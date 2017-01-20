Баскетбол 3х3 включили до юнацьких Олімпійських ігор-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Програма літніх юнацьких Олімпійських Ігор, що їх прийматиме у жовтні 2018 року столиця Аргентини, поповнилася новим видом спорту баскетболом 3х3. Про це повідомляє Мінмолодьспорту, передає УНН.
У баскетбольному протистоянні на юнацьких Іграх у Буенос-Айресі візьмуть участь 20 чоловічих і 20 жіночих збірних U-18.
Право на участь матимуть:
• Господар Ігор – Аргентина
• Збірні країн, що стануть чемпіонами світу з баскетболу 3х3 2017 року
• Перші 8 команд за світовим рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року
• Ще десять команд у чоловічому та жіночому турнірах також визначатимуть за рейтингом та водночас мають бути збереженими додаткові дві умови.
Повідомляється, що станом на 19 січня чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 є учасницею чемпіонату світу. Українські юнаки мають шосте місце у рейтингу.
Жіноча збірна не є учасником чемпіонату світу і у рейтингу U-18 посідає 16-те місце. Однак час на підвищення рейтингу вони мають до 1 квітня 2018 року.
Додамо також, на олімпійському турнірі мають бути представлені команди усіх п’яти зон ФІБА.