Баскетбол 3х3 включили в юношеские Олимпийские игры-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Программа летних юношеских Олимпийских игр, которые будет принимать в октябре 2018 года столица Аргентины, пополнилась новым видом спорта баскетболом 3х3. Об этом сообщает Минмолодьспорта, передает УНН.
В баскетбольном противостоянии на юношеских Играх в Буэнос-Айресе примут участие 20 мужских и 20 женских сборных U-18.
Право на участие будут иметь:
• Хозяйка Игор - Аргентина
• Сборные стран, которые станут чемпионами мира по баскетболу 3х3 в 2017 году
• Первые 8 команд в мировом рейтинге ФИБА 3х3 на 1 апреля 2018 года
• Еще десять команд в мужском и женском турнирах также будут определять по рейтингу и одновременно должны быть сохранены дополнительные два условия.
Сообщается, что по состоянию на 19 января мужская сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 является участником чемпионата мира. Украинские юноши занимают шестое место в рейтинге.
Женская сборная не является участником чемпионата мира и в рейтинге U-18 занимает 16-е место. Однако время на повышение рейтинга они имеют до 1 апреля 2018 года.
Добавим также, на олимпийском турнире должны быть представлены команды всех пяти зон ФИБА.