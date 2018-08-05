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"Барселона" зазнала другої поразки на Міжнародному кубку чемпіонів

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Черговий матч Міжнародного кубку чемпіонів з футболу завершився мінімальним виграшем італійського “Мілану” над каталонською “Барселоною”, передає кореспондент УНН.

В самому дебюті гри Малком не зумів в один дотик переправити м’яч повз Доннарумму знаходячись в метрі від кіпера. В середині тайму “блаугранос” створили ще кілька нагод і саме клуб Вальверде був ближчим до забиття голу. На дальній удар Артура зреагував Доннарумма, а Малком поцілив у стійку.

Малком був небезпечним і в другій половині — новачок завдав пострілу під поперечину з яким воротар впорався. Натомість забили “россонері”. Автором забитого м’яча став португалець Андре Сілва — 1:0.

Таким чином, іспанці завершили турнір з двома очками і знаходяться на заключному 18 місці таблиці. “Мілан” закінчив Кубок з 4 балами — 8 рядок.

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