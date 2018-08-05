"Барселона" потерпела второе поражение на Международном кубке чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Очередной матч Международного кубка чемпионов по футболу завершился минимальным выигрышем итальянского “Милана” над каталонской “Барселоной”, передает корреспондент УНН.
В самом дебюте игры Малком не сумевший в касание переправить мяч мимо Доннарумму находясь в метре от голкипера. В середине тайма “блаугранос” создали еще несколько возможностей и именно клуб Вальверде был ближе к забиванию гола. На дальний удар Артура среагировал Доннарумма, а Малком попал в штангу.
Малком был опасным и во второй половине — новичок нанес выстрела под перекладину с которым вратарь справился. Зато забили “россонери”. Автором забитого мяча стал португалец Андре Силва — 1:0.
Таким образом, испанцы завершили турнир с двумя очками и находятся на заключительном 18 месте таблицы. “Милан” закончил Кубок с 4 баллами — 8 строку.