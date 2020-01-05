"Барселона" втратила перемогу у грі з аутсайдером Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У заключному протистоянні ігрового дня 19 туру чемпіонату Іспанії з футболу Прімери "Еспаньйол" приймав "Барселону", передає УНН.
На гол в середині тайму Лопеса у гостей результативну 10 хвилинку на початку другої половини провели Суарес і Артуро Відаль. Проте взяття воріт китайця Ву Лея на 88 хвилині принесло господарям нічию — 2:2.
Примітно, що “синьо-гранатові” зіграли внічию в “Каталонському дербі”, хоча лідер зустрічався з останньою командою Прімери, і на її полі.
Додамо, “Барселона” лише наздогнала “Реал” за очками, але за додатковими показниками повернула лідерство.