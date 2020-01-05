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"Барселона" втратила перемогу у грі з аутсайдером Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У заключному протистоянні ігрового дня 19 туру чемпіонату Іспанії з футболу Прімери "Еспаньйол" приймав "Барселону", передає УНН.

На гол в середині тайму Лопеса у гостей результативну 10 хвилинку на початку другої половини провели Суарес і Артуро Відаль. Проте взяття воріт китайця Ву Лея на 88 хвилині принесло господарям нічию — 2:2.

Примітно, що “синьо-гранатові” зіграли внічию в “Каталонському дербі”, хоча лідер зустрічався з останньою командою Прімери, і на її полі.

Додамо, “Барселона” лише наздогнала “Реал” за очками, але за додатковими показниками повернула лідерство.

Українські Національні Новини

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