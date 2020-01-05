"Барселона" упустила победу в игре с аутсайдером Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В заключительном противостоянии игрового дня 19 тура чемпионата Испании по футболу Примеры "Эспаньол" принимал "Барселону", передает УНН.
На гол в середине тайма Лопеса у гостей результативную 10 минуту в начале второй половины провели Суарес и Артуро Видаль. Однако взятие ворот китайца Ву Лея на 88 минуте принес хозяевам ничью — 2:2.
Примечательно, что “сине-гранатовые” сыграли вничью в “Каталонском дерби”, хотя лидер встречался с последней командой Примеры, и на ее поле.
Добавим, “Барселона” только догнала “Реал” по очкам, но по дополнительным показателям вернула лидерство.