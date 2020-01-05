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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109490 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111772 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121472 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103037 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106792 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107170 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

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"Барселона" упустила победу в игре с аутсайдером Примеры

"Барселона" упустила победу в игре с аутсайдером Примеры

Киев  •  УНН

 • 12316 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В заключительном противостоянии игрового дня 19 тура чемпионата Испании по футболу Примеры "Эспаньол" принимал "Барселону", передает УНН.

На гол в середине тайма Лопеса у гостей результативную 10 минуту в начале второй половины провели Суарес и Артуро Видаль. Однако взятие ворот китайца Ву Лея на 88 минуте принес хозяевам ничью — 2:2.

Примечательно, что “сине-гранатовые” сыграли вничью в “Каталонском дерби”, хотя лидер встречался с последней командой Примеры, и на ее поле.

Добавим, “Барселона” только догнала “Реал” по очкам, но по дополнительным показателям вернула лидерство.

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