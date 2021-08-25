Баку: військовий ВС Азербайджану поранений під час нападу вірменських солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, 25 серпня, близько 15:45 поранено азербайджанського військовослужбовця, який проходив службу на території особливого прикордонного підрозділу "Губадли". На Руслана Ширалієва напали двоє вірменських військових, повідомляє Держприкордонслужба Азербайджану, передає УНН.
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"25 серпня, близько 15:45, Ширалієв Руслан Наріман оглу, військовослужбовець, який проходить службу на території особливого прикордонного підрозділу "Губадли" Прикордонних військ Державної прикордонної служби, розташованого в напрямку частини Горус. Дорога Гафа в районі села Ашаги Цібікли Губадлінського району, на нього раптово напали двоє вірменських солдатів, і в рукопашному бою він був поранений багнетом в груди", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що вірменські військові побачивши, що на "допомогу йдуть інші прикордонники, скористалися густим лісом і зникли".
Солдат Шіралієв був евакуйований до військового госпіталю Держприкордонслужби, в даний час його життю нічого не загрожує.
"Вся відповідальність за інцидент лежить на вірменській стороні, і на цю провокацію буде дано адекватну відповідь", - наголошують в Держприкордонслужбі Азербайджану.
Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій. Жертвами зіткнень тоді стали понад 6 тисяч осіб.
На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в спірному регіоні з 10 листопада. Це викликало масові протести в Єревані з критикою глави уряду.
Довідка
Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки не визнає жодна країна.