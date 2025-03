“Бахмут - це фортеця. Сильний і незламний”: Резніков заявив, що східна Україна тримається і бореться

Цитата

«Східна Україна тримається і бореться. Кілька місяців триває героїчна оборона Бахмута. Це нова легендарна сторінка в історії нашої боротьби та оборони України проти російських убивць і загарбників. Сьогодні Бахмут – це фортеця. Сильний і незламний. Ми переможемо!», – написав Резніков.

Eastern Ukraine is holding on & fighting.

The heroic defense of Bakhmut continues for several months. This is a new legendary page in the history of our struggle & defense of Ukraine VS the rus killers and invaders.

Today Bakhmut is a fortress. Strong & indomitable. We Will Win! pic.twitter.com/9txucfgShn

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що Бахмут є чи найгарячішою точкою на фронті. Проте українські військові тримаються і демонструють надлюдську волю до перемоги.