“Бахмут - это крепость. Сильный и несокрушимый”: Резников заявил, что восточная Украина держится и борется

Цитата

«Восточная Украина держится и борется. Несколько месяцев длится героическая оборона Бахмута. Это новая легендарная страница истории нашей борьбы и обороны Украины против российских убийц и захватчиков. Сегодня Бахмут – это крепость. Сильный и несокрушимый. Мы победим!», – написал Резников.

Eastern Ukraine is holding on & fighting.

The heroic defense of Bakhmut continues for several months. Это новая легендарная страница в истории нашего строга & Defense of Ukraine VS rus killers and invaders.

Today Bakhmut is a fortress. Strong & indomitable. We Will Win! pic.twitter.com/9txucfgShn

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Бахмут является самой горячей точкой на фронте. Однако украинские военные держатся и демонстрируют сверхчеловеческую волю к победе.