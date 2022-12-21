“Бахмут - это крепость. Сильный и несокрушимый”: Резников заявил, что восточная Украина держится и борется
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников написал в своем твиттере, что оборона Бахмута против российских захватчиков продолжается, отметив, что сейчас это город-крепость. Об этом информирует УНН.
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«Восточная Украина держится и борется. Несколько месяцев длится героическая оборона Бахмута. Это новая легендарная страница истории нашей борьбы и обороны Украины против российских убийц и захватчиков. Сегодня Бахмут – это крепость. Сильный и несокрушимый. Мы победим!», – написал Резников.
Eastern Ukraine is holding on & fighting.
The heroic defense of Bakhmut continues for several months. Это новая легендарная страница в истории нашего строга & Defense of Ukraine VS rus killers and invaders.
Today Bakhmut is a fortress. Strong & indomitable. We Will Win! pic.twitter.com/9txucfgShn
Напомним
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Бахмут является самой горячей точкой на фронте. Однако украинские военные держатся и демонстрируют сверхчеловеческую волю к победе.