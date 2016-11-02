Б.Обама вкотре заявив, що Д.Трамп не може стати президентом США

“Дональд Трамп однозначно не придатний для того, щоб займати пост президента. Він за своїм темпераментом не годиться на пост головнокомандуючого США”, — сказав Б.Обама.

Також Б.Обама закликав американців “не обманюватися” і не голосувати за мільярдера, який, за словами президента, “називає жінок свинями або собаками”.

Звертаючись до представників робітничого класу, на яких розраховує Д.Трамп, діючий президент США сказав, що бізнесмен не зможе стати їх захисником у разі перемоги. За словами Б.Обами, людина не змінюється, коли “займає Овальний кабінет”, кажучи про останні скандали за участю мільярдера.

“Якщо ви вважаєте, що голосування за політичну безвихідь — це добре, то голосуйте за республіканця”, — вказав президент.

Також він знову висловився на підтримку Х.Клінтон і кілька разів запропонував 8 листопада “вибрати надію”. При цьому господар Білого дому не згадав про відновлення розслідування ФБР щодо електронного листування екс- держсекретаря.

Як повідомляв УНН, демократичні партійні чиновники подали в суд на кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах і звинуватили республіканця у залякуванні виборців.