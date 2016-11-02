Б.Обама в очередной раз заявил, что Д.Трамп не может стать президентом США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Дональд Трамп однозначно не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Он по своему темпераменту не годится на пост главнокомандующего США ", - сказал Б.Обама.
Также Б.Обама призвал американцев "не обманываться" и не голосовать за миллиардера, который, по словам президента, "называет женщин свиньями или собаками".
Обращаясь к представителям рабочего класса, на которых рассчитывает Д.Трамп, действующий президент США сказал, что бизнесмен не сможет стать их защитником в случае победы. По словам Б.Обамы, человек не меняется, когда "занимает Овальный кабинет", говоря о последних скандалах с участием миллиардера.
"Если вы считаете, что голосование за политический тупик - это хорошо, то голосуйте за республиканца", - отметил президент.
Также он вновь высказался в поддержку Х.Клинтон и несколько раз предложил 8 ноября "выбрать надежду". При этом хозяин Белого дома не вспомнил о возобновлении расследования ФБР по электронной переписке экс-госсекретаря.
Как сообщал УНН, демократические партийные чиновники подали в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех ключевых штатах и обвинили республиканца в запугивании избирателей.