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15 марта, 19:03 • 113932 просмотра

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15 марта, 13:44 • 162977 просмотра

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Б.Обама в очередной раз заявил, что Д.Трамп не может стать президентом США

Б.Обама в очередной раз заявил, что Д.Трамп не может стать президентом США

Киев • УНН

 • 9094 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Барак Обама в очередной раз заявил, что кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп "по темпераменту не годится" на пост главнокомандующего страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Дональд Трамп однозначно не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Он по своему темпераменту не годится на пост главнокомандующего США ", - сказал Б.Обама.

Также Б.Обама призвал американцев "не обманываться" и не голосовать за миллиардера, который, по словам президента, "называет женщин свиньями или собаками".

Обращаясь к представителям рабочего класса, на которых рассчитывает Д.Трамп, действующий президент США сказал, что бизнесмен не сможет стать их защитником в случае победы. По словам Б.Обамы, человек не меняется, когда "занимает Овальный кабинет", говоря о последних скандалах с участием миллиардера.

"Если вы считаете, что голосование за политический тупик - это хорошо, то голосуйте за республиканца", - отметил президент.

Также он вновь высказался в поддержку Х.Клинтон и несколько раз предложил 8 ноября "выбрать надежду". При этом хозяин Белого дома не вспомнил о возобновлении расследования ФБР по электронной переписке экс-госсекретаря.

Как сообщал УНН, демократические партийные чиновники подали в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех ключевых штатах и обвинили республиканца в запугивании избирателей.

 

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