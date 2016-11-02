Б.Обама в очередной раз заявил, что Д.Трамп не может стать президентом США

"Дональд Трамп однозначно не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Он по своему темпераменту не годится на пост главнокомандующего США ", - сказал Б.Обама.

Также Б.Обама призвал американцев "не обманываться" и не голосовать за миллиардера, который, по словам президента, "называет женщин свиньями или собаками".

Обращаясь к представителям рабочего класса, на которых рассчитывает Д.Трамп, действующий президент США сказал, что бизнесмен не сможет стать их защитником в случае победы. По словам Б.Обамы, человек не меняется, когда "занимает Овальный кабинет", говоря о последних скандалах с участием миллиардера.

"Если вы считаете, что голосование за политический тупик - это хорошо, то голосуйте за республиканца", - отметил президент.

Также он вновь высказался в поддержку Х.Клинтон и несколько раз предложил 8 ноября "выбрать надежду". При этом хозяин Белого дома не вспомнил о возобновлении расследования ФБР по электронной переписке экс-госсекретаря.

Как сообщал УНН, демократические партийные чиновники подали в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех ключевых штатах и обвинили республиканца в запугивании избирателей.