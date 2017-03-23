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Б.Гризлов: визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" має тимчасовий характер, до виконання мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Визнання паспортів самопроголошених Донецької і Луганської народних республік носить тимчасовий характер - до виконання мінських угод. Про це повідомив представник РФ у контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Характер визнання паспортів ДНР і ДНР теж носить тимчасовий характер, офіційно скажу як є - до виконання мінських угод. Тобто це правильний крок, але дипломатичний. В даний момент, скажімо так, питання про визнання ДНР і ЛНР не стоїть. Ми намагаємося працювати по мінським угодами , - сказав Б.Гризлов.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що визнання Російською Федерацією "паспортів" "ЛДНР" ускладнює виконання мінських угод.

Нагадаємо, у МЗС РФ запевнили, що визнання "паспортів ДНР і ЛНР" відповідає міжнародному праву.

Як повідомляв УНН, у суботу, 18 лютого, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах.

 

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