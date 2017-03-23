Б.Грызлов: признание паспортов "ДНР" и "ЛНР" носит временный характер, до выполнения минских соглашений

"Характер признания паспортов ДНР и ЛНР тоже носит временный характер, официально скажу как есть - до выполнения минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы стараемся работать по минским соглашениям", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что признание Российской Федерацией "паспортов" "ЛДНР" затрудняет выполнение минских соглашений.

Напомним, в МИД РФ заверили, что признание "паспортов ДНР и ЛНР" соответствует международному праву.

Как сообщал УНН, в субботу, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.