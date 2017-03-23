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11 марта, 18:08 • 118004 просмотра

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11 марта, 14:12 • 124485 просмотра

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Б.Грызлов: признание паспортов "ДНР" и "ЛНР" носит временный характер, до выполнения минских соглашений

Б.Грызлов: признание паспортов "ДНР" и "ЛНР" носит временный характер, до выполнения минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Признание паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит временный характер - до выполнения минских соглашений. Об этом сообщил представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Характер признания паспортов ДНР и ЛНР тоже носит временный характер, официально скажу как есть - до выполнения минских соглашений. То есть это правильный шаг, но дипломатический. В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы стараемся работать по минским соглашениям", - сказал Б.Грызлов.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что признание Российской Федерацией "паспортов" "ЛДНР" затрудняет выполнение минских соглашений.

Напомним, в МИД РФ заверили, что признание "паспортов ДНР и ЛНР" соответствует международному праву.

Как сообщал УНН, в субботу, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

 

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