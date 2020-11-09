Азійські біржі демонструють рекордне зростання на тлі перемоги Байдена

"Повідомлення про перемогу Джо Байдена на виборах президента США привели до рекордних за останні роки показників зростання на азійських біржах у понеділок, 9 листопада. Це перший день торгів після того, як ЗМІ оголосили про результати президентських виборчих перегонів у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індекс південнокорейської біржі зріс на 1,8% до рекордного за два з половиною роки показника у 2495,15 пунктів. Індекс бірж Шанхая та Шеньчженя досяг показника у 4998,8 пунктів - найвищого за останні п'ять з половиною років.

"На 2,6% зріс індекс японської біржі Nikkei. Він досяг показника у 24962,8 пунктів - найвищого за останні майже 30 років. Щоправда, зростання на японському ринку акцій пов'язане також і з успіхами японських концернів, передусім автомобілебудівних, у подоланні проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили на тлі даних про перемогу Байдена.