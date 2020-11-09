Азійські біржі демонструють рекордне зростання на тлі перемоги Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перемога Джо Байдена на виборах президента США призвела до рекордних за останні роки показників зростання на азійських біржах. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Повідомлення про перемогу Джо Байдена на виборах президента США привели до рекордних за останні роки показників зростання на азійських біржах у понеділок, 9 листопада. Це перший день торгів після того, як ЗМІ оголосили про результати президентських виборчих перегонів у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що індекс південнокорейської біржі зріс на 1,8% до рекордного за два з половиною роки показника у 2495,15 пунктів. Індекс бірж Шанхая та Шеньчженя досяг показника у 4998,8 пунктів - найвищого за останні п'ять з половиною років.
"На 2,6% зріс індекс японської біржі Nikkei. Він досяг показника у 24962,8 пунктів - найвищого за останні майже 30 років. Щоправда, зростання на японському ринку акцій пов'язане також і з успіхами японських концернів, передусім автомобілебудівних, у подоланні проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ціни на нафту підскочили на тлі даних про перемогу Байдена.