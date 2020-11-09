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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51169 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70226 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82206 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93353 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112997 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114597 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126283 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Азиатские биржи демонстрируют рекордный рост на фоне победы Байдена

Азиатские биржи демонстрируют рекордный рост на фоне победы Байдена

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победа Джо Байдена на выборах президента США привела к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сообщения о победе Джо Байдена на выборах президента США привели к рекордным за последние годы показателям роста на азиатских биржах в понедельник, 9 ноября. Это первый день торгов после того, как СМИ объявили о результатах президентской избирательной гонки в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс южнокорейской биржи вырос на 1,8% до рекордного за два с половиной года показателя в 2495,15 пунктов. Индекс бирж Шанхая и Шэньчжэня достиг показателя в 4998,8 пунктов - самого высокого за последние пять с половиной лет.

"На 2,6% вырос индекс японской биржи Nikkei. Он достиг показателя в 24962,8 пунктов - самого высокого за последние почти 30 лет. Правда, рост на японском рынке акций связан также и с успехами японских концернов, прежде всего машиностроительных, в преодолении проблем, связанных с пандемией COVID-", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на нефть подскочили на фоне данных о победе Байдена.

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