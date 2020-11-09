Ціни на нафту підскочили на тлі даних про перемогу Байдена

За даними видання станом на 10:21, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,46%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 38,06 долара за барель, додавши 2,48%.

Додамо, нафта подорожчала, як і золото, ціна на яке росте вже третій день, на тлі того, як Джо Байден, якому експерти приписали перемогу на президентських виборах у США, готується зайти в Білий дім, хоча чинний президент Дональд Трамп і відкинув результати виборів у Сполучених Штатах.

"У той час як Байден оголосив про свою перемогу і готовність вивести американську економіку, що постраждала від пандемії, з кризи, неясність щодо того, хто контролюватиме Сенат, може погіршити перспективи серйозних стимулів (для росту - ред.) до січня. Тим часом команда передвиборної кампанії Трампа подала позови в ключових штатах після звинувачень у фальсифікації виборів", - пише Boomberg.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.