Цены на нефть подскочили на фоне данных о победе Байдена

По данным издания по состоянию на 10:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,46%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,06 доллара за баррель, прибавив 2,48%.

Добавим, нефть подорожала, как и золото, цена на которое растет уже третий день, на фоне того, как Джо Байден, которому эксперты приписали победу на президентских выборах в США, готовится зайти в Белый дом, хотя действующий президент Дональд Трамп и отверг результаты выборов в Соединенных Штатах.

"В то время как Байден объявил о своей победе и готовности вывести американскую экономику, пострадавшую от пандемии, из кризиса, неясность в отношении того, кто будет контролировать Сенат, может ухудшить перспективы серьезных стимулов (для роста - ред.) до января. Тем временем команда предвыборной кампании Трампа подала иски в ключевых штатах после обвинений в фальсификации выборов", - пишет Boomberg.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.