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Азіати надали перевагу штучній свинині під час "сліпого" тестування - дослідження

Азіати надали перевагу штучній свинині під час "сліпого" тестування - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Штучна свинина може перевершити справжню. Як за ціною, так і за смаковими якостями. Про це свідчить "сліпий тест", проведений в Гонконзі, передає УНН з посиланням на cnbc.com.

Деталі

Дослідження проводила компанія Impossible Foods, яка має намір запустити виробництво штучної свинини в США, Сінгапурі та Гонконгу.

Під час тесту жителям Гонконгу запропонували спробувати на смак справжню і штучну свинину. Тест проводився наосліп, і, за його результатами, штучній свинині надали перевагу 54% респондентів.

За даними компанії, продукт, який в основному зроблений з сої, містить таку ж кількість білка, як і його традиційний м'ясний аналог. Але в ньому відсутній холестерин, набагато менше насичених жирів, відповідно, калорій.

У Impossible Foods стверджують, що, на відміну від тваринництва, виробництво штучної свинини вимагає набагато менших витрат: на 81-85% менше води та на 66-82% менше земельних ресурсів.

Крім цього, в процесі виготовлення продукту виділяється на 73-77% менше парникових газів.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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