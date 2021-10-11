Азиаты отдали предпочтение искусственной свинине при “слепом” тестировании - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Искусственная свинина может превзойти настоящую. Как по цене, так и по вкусовым качествам. Об этом свидетельствует “слепой тест”, проведенный в Гонконге, передает УНН со ссылкой на cnbc.com.
Детали
Исследование проводила компания Impossible Foods, которая намерена запустить производство искусственной свинины в США, Сингапуре и Гонконге.
В ходе теста жителям Гонконга предложили попробовать на вкус настоящую и искусственную свинину. Тест проводился вслепую, и, по его результатам, искусственной свинине отдали предпочтение 54% респондентов.
По данным компании, продукт, который в основном сделан из сои, содержит такое же количество белка, как и его традиционный мясной аналог. Но в нем отсутствует холестерин, гораздо меньше насыщенных жиров, соответственно, калорий.
В Impossible Foods утверждают, что, в отличие от животноводства, производство искусственной свинины требует гораздо меньших затрат: на 81-85% меньше воды и на 66-82% меньше земельных ресурсов.
Кроме этого, в процессе изготовления продукта выделяется на 73-77% меньше парниковых газов.
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.