Азербайджан повідомив про зниклого безвісти військового після зіткнення на кордоні з Вірменією

“(У четвер — ред.) 29 грудня вранці при спробі порушення азербайджано-вірменського державного кордону розвідгрупа Збройних Сил Вірменії потрапила в засідку підрозділів азербайджанської армії. Під час збройного зіткнення противник зазнав великих втрат у живій силі і змушений був відступити. У результаті бою військовослужбовець азербайджанської армії, солдат Гурбанов Чингіз Салман огли пропав безвісти. Проводяться відповідні заходи щодо його виявлення”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Азербайджану назвали зіткнення провокацією вірменської сторони та пригрозили, що у випадку продовження таких дій противник зазнає ще більших втрат.

Нагадаємо, Міноборони Вірменії повідомило про атаку азербайджанських військ на кордоні. За повідомленням вірменського оборонного відомства, азербайджанські війська зробили спробу диверсійної вилазки, внаслідок чого загинуло троє вірменських військовослужбовців.