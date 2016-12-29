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Азербайджан сообщил о пропавшем без вести военном после столкновения на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о пропавшем без вести военном после столкновения на границе с Арменией

Киев • УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Военнослужащий азербайджанской армии пропал без вести после боевого столкновения на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает УНН.

"(В четверг - ред.) 29 декабря утром при попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа Вооруженных Сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии. Во время вооруженного столкновения противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. В результате боя военнослужащий азербайджанской армии, солдат Гурбанов Чингиз Салман оглы пропал без вести. Проводятся соответствующие меры по его обнаружению ", - говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана назвали столкновения провокацией армянской стороны и пригрозили, что в случае продолжения таких действий противник понесет еще большие потери.

Напомним, Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанских войск на границе. По сообщению армянского оборонного ведомства, азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки, в результате чего погибли трое армянских военнослужащих.

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