Азербайджан сообщил о пропавшем без вести военном после столкновения на границе с Арменией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Военнослужащий азербайджанской армии пропал без вести после боевого столкновения на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает УНН.
"(В четверг - ред.) 29 декабря утром при попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа Вооруженных Сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии. Во время вооруженного столкновения противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. В результате боя военнослужащий азербайджанской армии, солдат Гурбанов Чингиз Салман оглы пропал без вести. Проводятся соответствующие меры по его обнаружению ", - говорится в сообщении.
В Минобороны Азербайджана назвали столкновения провокацией армянской стороны и пригрозили, что в случае продолжения таких действий противник понесет еще большие потери.
Напомним, Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанских войск на границе. По сообщению армянского оборонного ведомства, азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки, в результате чего погибли трое армянских военнослужащих.